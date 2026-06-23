Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Wajdi Hedhili, a tenu, lundi, une réunion, avec les directeurs régionaux relevant de son département dans les gouvernorats de Sousse, Bizerte, Nabeul et Zaghouan.

Raison : Débattre des moyens visant à accélérer les procédures, à protéger les biens domaniaux et à lever les blocages qui freinent l’investissement et le développement des régions intérieures.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que l’enquête, la délimitation et l’immatriculation foncière ne sont pas des formalités mais plutôt des fondements sur lesquelles reposent les projets publics et l’investissement économique.

Il a exigé une rigueur accrue dans la rédaction des rapports techniques et juridiques, seul moyen de garantir des données fiables pour la gestion des dossiers domaniaux.

Il a également appelé à libérer au plus vite le foncier destiné aux projets publics, recommandant d’accélérer les expertises liées aux biens immobiliers concernés et d’aplanir les obstacles administratifs afin d’écourter les retards dans la réalisation des projets programmés et respecter les échéanciers fixés à cet effet.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a poussé sur un autre levier stratégique, appelant à hâter le programme d’inventaire et d’évaluation des actifs fixes de l’État.

Ce chantier alimente directement le projet de cartographie numérique des biens domaniaux, une étape décisive vers l’instauration d’une base de données exhaustive pour recenser, gérer et valoriser avec précision le domaine public de l’Etat.