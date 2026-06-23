L’Arabie Saoudite connaît un essor pharmaceutique fulgurant, porté par sa Vision 2030. Son marché a dépassé les 11 milliards de dollars et devrait, d’ici 2032, atteindre 16,52 milliards. Le Royaume ambitionne de devenir le hub biotechnologique de la région MENA en misant sur l’innovation et la souveraineté médicamenteuse.

Dans ce contexte de transformation rapide, TAHA Pharma accélère son ouverture internationale et pose les premiers jalons d’une présence renforcée dans un marché stratégique et en pleine mutation.

Le laboratoire tunisien poursuit l’élargissement de ses perspectives de croissance en s’intéressant à de nouveaux marchés à fort potentiel dans la région du Golfe et en prime le Royaume d’Arabie Saoudite. Un marché porteur qui retient particulièrement l’attention de l’entreprise en raison du dynamisme de son secteur de la santé, de l’importance de ses investissements pharmaceutiques et des opportunités de coopération qu’il offre aux industriels souhaitant développer des partenariats durables dans la région.

Pour précision, l’Arabie Saoudite constitue aujourd’hui le premier marché pharmaceutique du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), représentant près de 60 % du marché pharmaceutique régional. Selon les données publiées par le U.S. Department of Commerce (Trade.gov), ce marché devrait atteindre environ 15,1 milliards de dollars à l’horizon 2027, porté par les réformes du système de santé, la croissance de la demande en médicaments brevetés et génériques, ainsi que par les objectifs ambitieux de localisation industrielle inscrits dans le programme Vision 2030.

Une démarche structurée pour comprendre et anticiper

Dans cette perspective, TAHA Pharma a engagé plusieurs démarches destinées à mieux appréhender les spécificités du marché saoudien, à renforcer sa connaissance de l’environnement réglementaire local et à identifier les opportunités de développement susceptibles de soutenir sa croissance future dans la région. Cette démarche s’appuie sur un partenariat stratégique noué avec le Groupe Arabian Oasis, acteur reconnu sur le marché saoudien. La coopération, d’ores et déjà rendue publique par les deux partenaires, traduit une volonté commune d’explorer les opportunités de collaboration dans le secteur pharmaceutique et d’identifier des axes de développement créateurs de valeur pour les deux parties.

Taha Pharma/Arabian Oasis : un partenariat stratégique

Les travaux engagés portent notamment sur l’analyse des besoins du marché, l’identification des opportunités de coopération industrielle et commerciale, ainsi que l’étude des différentes conditions réglementaires applicables au secteur pharmaceutique saoudien.

L’approche progressive et structurée permet à TAHA Pharma de développer une compréhension approfondie du marché et de construire des relations durables avec des partenaires régionaux de référence, tout en respectant les cadres réglementaires applicables aux différentes juridictions concernées.

Une vision régionale et un rayonnement international accru

Au-delà des perspectives offertes par le Royaume d’Arabie Saoudite, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer les coopérations régionales et à accroître progressivement le rayonnement international du savoir-faire pharmaceutique tunisien. À travers cette démarche, TAHA Pharma confirme sa volonté de poursuivre son développement de manière maîtrisée et responsable, en privilégiant la qualité, la conformité réglementaire et la construction de relations de confiance avec ses partenaires à l’échelle internationale.

En s’ouvrant au marché saoudien avec méthode et ambition, TAHA Pharma ne se contente pas d’explorer un nouveau territoire : elle affirme sa place dans une industrie en mutation et inscrit le savoir-faire pharmaceutique tunisien dans une dynamique régionale porteuse d’avenir.

Amel Belhadj Ali