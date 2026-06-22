Les joueurs de tennis Frances Tiafoe (+7, 19e) et Francisco Cerundolo (+6, 21e), vainqueurs dimanche sur les gazons de Halle et du Queen’s, ont progressé dans le classement ATP publié lundi à une semaine du début de Wimbledon et dans lequel Taylor Fritz gagne deux places (7e).

Dans une hiérarchie toujours dominée par Jannik Sinner (1er) et Carlos Alcaraz (2e) qui n’ont pas joué la semaine passée, Alexander Zverev conserve la 3e place après sa défaite en demies à Halle face à Fritz, tandis que Daniil Medvedev perd deux places après son élimination dès les quarts à Halle, où il avait atteint la finale l’an dernier.

Classement ATP au 22 juin 2026:

1. Jannik Sinner (ITA) 13.450 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.460

3. Alexander Zverev (GER) 7.190

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.440

5. Ben Shelton (USA) 4.160

6. Alex De Minaur (AUS) 4.110

7. Taylor Fritz (USA) 3.915 (+2)

8. Novak Djokovic (SRB) 3.760

9. Daniil Medvedev (RUS) 3.580 (-2)

10. Flavio Cobolli (ITA) 3.460

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.620

12. Casper Ruud (NOR) 2.425 (+2)

13. Andrey Rublev (RUS) 2.420

14. Jiri Lehecka (CZE) 2.360 (-2)

15. Lorenzo Musetti (ITA) 2.325

16. Luciano Darderi (ITA) 2.300 (+1)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.295 (-1)

18. Learner Tien (USA) 2.290 (+1)

19. Frances Tiafoe (USA) 2.180 (+7)

20. Valentin Vacherot (MON) 2.138

21. Francisco Cerundolo (ARG) 2.110 (+6)