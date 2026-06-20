Le ministère de l’Éducation a officiellement levé le voile sur le palmarès national du baccalauréat 2026. Au-delà des chiffres globaux, cette session révèle une cartographie de l’excellence qui transcende les clivages régionaux, plaçant des élèves de Jendouba, du Kef, de Nabeul ou de Sfax au sommet de la hiérarchie académique.

Yasmine Yaacoubi : Une performance historique

La prouesse technique de cette édition est signée Yasmine Yaacoubi. Élève au lycée pilote du Kef, elle décroche une moyenne impressionnante de 20,01 en section Mathématiques. Ce score, dépassant la note parfaite théorique grâce aux points bonus, cristallise le niveau d’exigence atteint par les filières scientifiques dans nos lycées pilotes.

Une dynamique d’excellence décentralisée

L’analyse des lauréats confirme une vitalité académique répartie sur l’ensemble du territoire. Si les lycées pilotes maintiennent une présence forte, la réussite d’Adam Kouki (Économie et gestion) issu du secteur privé, ou de Raghad Achi (Lettres) originaire de Jendouba, prouve que le talent n’est pas le monopole des zones urbaines denses. Cette diversité est le marqueur d’un système qui, malgré ses défis, continue de produire des profils de haut vol.

Les moyennes par filière

Le tableau d’honneur de 2026 est le suivant :