Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a présidé, vendredi, au siège du gouvernorat, une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets publics.

Les instructions données aux responsables régionaux étaient bien claires : accélérer, coordonner, débloquer.

La réunion a été l’occasion de passer en revue les projets en cours et programmés dans toutes les différentes délégations Zaghouan. Bilan, obstacles techniques, fonciers ou procéduraux, solutions à prévoir, autant de questions largement débattues.

Objectif : décréter des mesures concrètes, respecter les délais impartis et maîtriser les coûts.

Lors de cette séance, le gouverneur a exigé un suivi périodique et de terrain de tous les intervenants, mettant l’accent sur l’impératif d’adopter une approche proactive face aux blocages persistants.

Les retards coûtent cher à l’État, aux citoyens. Cette réalité n’est plus acceptable, a-t-il martelé.

Sur le plan opérationnel, le gouverneur a demandé un renforcement de la coordination entre les structures régionales et locales, une simplification des procédures administratives et un traitement rapide des dossiers en attente.

Chaque obstacle levé, c’est un projet qui avance. Chaque délai respecté, c’est une réponse concrète aux attentes des habitants de la région, a-t-il conclu.