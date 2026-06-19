La 22ème édition du Tunisia Investment Forum (TIF) se tiendra les 25 et 26 juin 2026 dans la banlieue nord de Tunis, à Gammarth, sous le slogan “Tunisie : Dynamique renouvelée, nouvelles opportunités”, avec un workshop international dédié au secteur automobile organisé le 26 juin pour consolider le positionnement de la Tunisie comme hub industriel et technologique en Méditerranée et en Afrique.

Cet atelier est organisé par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et le Cluster Mécatronique Tunisie.

Il réunira décideurs, industriels, startups et centres de recherche autour de trois axes stratégiques : l’innovation et la Recherche & Développement (R&D), l’e-mobilité et la connectivité, ainsi que la durabilité et la transition énergétique.

Conçu comme une vitrine des initiatives tunisiennes et un espace de dialogue “Europe-Afrique-Tunisie”, ce workshop permettra à l’écosystème automobile de contribuer à l’élaboration de recommandations stratégiques pour façonner l’avenir du secteur.

Placé sous les auspices du ministère de l’Économie et de la Planification et en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), le TIF 2026 sera inauguré par la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri. Il se veut une plateforme de premier plan pour promouvoir la Tunisie comme destination d’investissement compétitive et une porte d’entrée stratégique vers les marchés à fort potentiel, notamment le continent africain, en mettant en lumière les réformes économiques en cours et les priorités du Plan National de Développement 2026-2030.

Le programme s’articule autour de sessions plénières de haut niveau, d’ateliers sectoriels (automobile, textile, énergies renouvelables, agroalimentaire, entrepreneuriat féminin) et de rencontres B2B.

Deux séminaires thématiques marqueront également l’événement le 26 juin. Un séminaire de la BAD sera consacré aux “Opportunités d’affaires auprès des banques multilatérales de développement”, détaillant les procédures de passation des marchés de la BAD et de la Banque Mondiale, avec un panel visant à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur ces marchés financés.

Un séminaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) portera quant à lui sur “Les Tunisiens Résidant à l’Étranger : un pilier stratégique pour l’investissement, l’innovation et le financement du développement”, en lien avec le Plan National de Développement 2026-2030.

Des représentants de la Banque Centrale de Tunisie, de l’APII, de l’ATUGE et du secteur privé y échangeront sur les mécanismes d’attraction des capitaux de la diaspora, qui déboucheront sur l’ouverture d’un “Project Desk” pour orienter les porteurs de projets.

La cérémonie d’ouverture réunira plusieurs personnalités de haut rang, dont le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, ainsi que des représentants de la ZLECAF et des leaders d’affaires et institutionnels africains et internationaux.

Par ailleurs, le forum consacrera l’excellence de l’investissement étranger à travers la cérémonie des “TIF 2026 Awards”, récompensant l’engagement, l’innovation et les contributions exceptionnelles des entreprises étrangères au développement économique de la Tunisie.