Le ministère du Tourisme a annoncé, vendredi, la mise en place d’un mécanisme de financement spécifique pour appuyer la création de petites entreprises touristiques, à travers l’allocation d’une enveloppe globale de 10 millions de dinars (MD) aux projets liés au tourisme alternatif, et ce, dans le cadre du renforcement de l’intégration économique des jeunes et de l’appui à l’initiative privée dans le secteur.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie de signature de deux conventions de partenariat et de coopération entre, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) d’une part, l’Agence de Formation dans les Métiers du Tourisme (AFMT) et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), d’autre part. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, et en présence des premiers responsables des institutions concernées.

Tekaya a souligné, selon un communiqué du ministère, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République, Kais Saied, visant l’autonomisation économique et sociale des jeunes, le soutien à la création de projets et d’emplois dans les différentes régions, notamment à l’intérieur du pays, ainsi que la facilitation de l’accès au financement pour les start-ups et les petites entreprises.

Le ministre a ajouté que ces deux conventions s’appuient sur l’expérience de partenariat réussie entre la BTS et l’Office National de l’Artisanat (ONA) en matière de financement des artisans et des entreprises artisanales. Une expérience qui, a-t-il rappelé, a permis de dynamiser l’activité économique, d’intégrer les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en particulier et d’enregistrer des taux de remboursement élevés.

De l’autre côté, il a estimé que le secteur touristique connaît un développement continu et une diversification de son produit, ce qui demande la mise à disposition de mécanismes de financement adaptés aux activités touristiques émergentes, notamment l’hébergement alternatif, le tourisme culturel, environnemental, thermal, le tourisme d’aventure, ainsi que le transport et la vulgarisation touristique.

Ces deux conventions stipulent la réservation de 50% des crédits aux projets touristiques implantés dans les régions de l’intérieur, le financement de 50 petites entreprises touristiques au profit de diplômés de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’un programme pilote de promotion des modes de tourisme alternatif, ainsi que le financement de 100 petites entreprises au profit des diplômés des établissements de formation professionnelle sectorielle.

Les mesures annoncées visent également l’organisation de sessions de formation et de sensibilisation pour faire connaitre les mécanismes de financement et les conditions d’éligibilité, l’accompagnement des promoteurs dans l’élaboration de leurs business plans et études de faisabilité, ainsi que le suivi et l’évaluation des projets financés.

Selon le ministère, des prix financiers seront décernés aux meilleures petites entreprises touristiques financées par la BTS. A cet effet, un comité de suivi regroupant les différentes parties prenantes sera créé pour assurer l’encadrement des projets et veiller à la bonne exécution des conventions.

Ont assisté à cette cérémonie de signature, le président-directeur général de la BTS, Khalifa Sboui, le directeur général adjoint de la banque, Lotfi Louhibi, le directeur général de l’AFMT, Ahmed Jmel, et le directeur général de l’ONTT, Mehdi Hilaoui.