Sur le terrain, les sélections se disputent le trophée mondial. En dehors, un autre duel attire l’attention : celui entre Adidas et Nike. Les deux géants de l’équipement sportif se livrent une bataille mondiale pour la visibilité, les ventes de maillots et l’influence marketing. Avec un léger avantage numérique pour Adidas, la rencontre se joue autant dans les stades que dans les vitrines.

Le score avant le coup d’envoi

Selon plusieurs recensements des équipementiers du Mondial 2026, Adidas équipe 14 sélections qualifiées, contre 12 pour Nike. Puma complète le podium avec 11 équipes. À eux trois, les géants du sport habillent environ 77 % des nations présentes au tournoi.

Adidas conserve également un avantage symbolique : la marque allemande est partenaire officiel de la FIFA et fournisseur du ballon officiel de la compétition.

Adidas joue à domicile… dans l’histoire

La marque aux trois bandes mise sur son héritage footballistique. Ses campagnes 2026 mettent en avant des sélections majeures comme l’Argentine, le Mexique, l’Allemagne ou l’Espagne. Elle exploite aussi la nostalgie avec des collections inspirées des Coupes du monde des années 1970, 1990 et 2000.

En résumé : Adidas rappelle qu’elle était déjà là avant les réseaux sociaux, avant les influenceurs et probablement avant certains consultants marketing.

Nike attaque par la créativité

Face à son rival historique, Nike mise sur une stratégie offensive. Sa campagne mondiale « Rip the Script » cherche à renforcer sa présence auprès des supporters et à relancer la dynamique commerciale de la marque.

La firme américaine équipe notamment le Brésil, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis. Elle a également associé davantage les joueurs à la conception de certains maillots nationaux.

Tout n’a toutefois pas été parfait. Certains nouveaux maillots conçus avec des outils d’intelligence artificielle ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux pour leur design jugé discutable. Disons que tout le monde n’a pas vu le génie artistique au premier regard.

Verdict provisoire

À ce stade du tournoi, Adidas mène au nombre de sélections équipées et bénéficie du statut de partenaire officiel. Nike conserve néanmoins plusieurs des équipes les plus médiatiques et les plus suivies au monde.

Comme souvent dans le football, le résultat final dépendra peut-être moins du nombre de maillots que du nombre de victoires.