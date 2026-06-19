Depuis le début du Mondial 2026, de nombreux médias internationaux soulignent l’écart de coût entre les trois pays organisateurs. Hébergement, restauration, transport local et dépenses autour des stades créent des différences importantes entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les estimations présentées ci-dessous correspondent à une journée type d’un supporter avec hébergement milieu de gamme, repas, déplacements urbains et dépenses courantes hors billet de match.

États-Unis : le pays le plus coûteux

Les estimations publiées par plusieurs guides spécialisés placent la dépense quotidienne moyenne entre 150 et 300 dollars US par jour, avec de fortes variations selon la ville hôte. New York, Los Angeles et Miami figurent parmi les destinations les plus chères. Les repas représentent généralement entre 40 et 80 dollars par jour, tandis que les hôtels dépassent fréquemment 200 dollars la nuit à proximité des stades.

Reuters rapporte également que les prix élevés des billets, de l’hébergement et des transports constituent l’une des principales critiques formulées par les supporters depuis le début du tournoi.

Chiffre du jour USA

≈ 220 USD par supporter et par jour (hors billet de match).

Canada : des coûts élevés, surtout à Vancouver

Le Canada se situe légèrement au-dessus de la moyenne américaine dans certaines villes. Vancouver apparaît parmi les villes les plus coûteuses du tournoi, tandis que Toronto reste plus abordable. Les dépenses journalières moyennes sont estimées entre 170 et 280 USD par personne.

Reuters souligne que plusieurs supporters présents à Vancouver ont accepté ces coûts élevés pour vivre une expérience considérée comme unique.

Chiffre du jour Canada

≈ 240 USD par supporter et par jour (hors billet de match).

Mexique : l’option la plus économique

Mexico, Guadalajara et Monterrey offrent les budgets les plus accessibles du tournoi. Les repas coûtent souvent entre 5 et 12 dollars et les hôtels restent nettement moins chers que dans les villes nord-américaines voisines. Les dépenses quotidiennes moyennes sont estimées entre 80 et 150 USD.

Plusieurs médias soulignent que le Mexique permet aux supporters de prolonger leur séjour pour un budget comparable à quelques jours seulement dans certaines villes américaines.

Chiffre du jour Mexique

≈ 110 USD par supporter et par jour (hors billet de match).

Comparatif rapide

Pays Budget quotidien moyen Canada ≈ 240 USD États-Unis ≈ 220 USD Mexique ≈ 110 USD

Hors billet de match et transport international.