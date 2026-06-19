Forbes classe Cristiano Ronaldo en tête des joueurs les mieux payés du Mondial 2026, avec 300 M$ sur douze mois. Lionel Messi suit avec 140 M$. Le classement repose sur les revenus sportifs et extra-sportifs estimés.
Le top 10 des revenus
- Cristiano Ronaldo — Portugal — 300 M$
- Lionel Messi — Argentine — 140 M$
- Kylian Mbappé — France — 95 M$
- Erling Haaland — Norvège — 80 M$
- Vinícius Júnior — Brésil — 60 M$
- Mohamed Salah — Égypte — 55 M$
- Sadio Mané — Sénégal — 54 M$
- Jude Bellingham — Angleterre — 44 M$
- Lamine Yamal — Espagne — 43 M$
- Harry Kane — Angleterre — 41 M$
Deux milliardaires en tête
Business Insider, citant Forbes, indique que Ronaldo et Messi affichent ensemble une fortune supérieure à 2 milliards de dollars. Ronaldo est estimé à 1,2 Md$ et Messi à 1,1 Md$.
Sponsors et revenus hors terrain
Les écarts viennent aussi des revenus commerciaux. Ronaldo aurait généré 65 M$ hors terrain, contre 70 M$ pour Messi. Mbappé combine contrat au Real Madrid, sponsors et investissements sportifs.