Forbes classe Cristiano Ronaldo en tête des joueurs les mieux payés du Mondial 2026, avec 300 M$ sur douze mois. Lionel Messi suit avec 140 M$. Le classement repose sur les revenus sportifs et extra-sportifs estimés.

Le top 10 des revenus

Cristiano Ronaldo — Portugal — 300 M$

— Portugal — 300 M$ Lionel Messi — Argentine — 140 M$

— Argentine — 140 M$ Kylian Mbappé — France — 95 M$

— France — 95 M$ Erling Haaland — Norvège — 80 M$

— Norvège — 80 M$ Vinícius Júnior — Brésil — 60 M$

— Brésil — 60 M$ Mohamed Salah — Égypte — 55 M$

— Égypte — 55 M$ Sadio Mané — Sénégal — 54 M$

— Sénégal — 54 M$ Jude Bellingham — Angleterre — 44 M$

— Angleterre — 44 M$ Lamine Yamal — Espagne — 43 M$

— Espagne — 43 M$ Harry Kane — Angleterre — 41 M$

Deux milliardaires en tête

Business Insider, citant Forbes, indique que Ronaldo et Messi affichent ensemble une fortune supérieure à 2 milliards de dollars. Ronaldo est estimé à 1,2 Md$ et Messi à 1,1 Md$.

Sponsors et revenus hors terrain

Les écarts viennent aussi des revenus commerciaux. Ronaldo aurait généré 65 M$ hors terrain, contre 70 M$ pour Messi. Mbappé combine contrat au Real Madrid, sponsors et investissements sportifs.