L’ailier espagnol Lamine Yamal a déclaré vendredi qu’il n’était pas encore prêt à disputer ⁠un match dans son intégralité au Mondial, alors qu’il poursuit son retour progressif, soigneusement encadré, après une blessure aux ischio-jambiers.

Le joueur de 18 ans reste toutefois disponible pour jouer quelques minutes lors de la rencontre contre l’Arabie saoudite dimanche.

L’attaquant du FC Barcelone a disputé 25 ⁠minutes au cours du match nul sans éclat de l’Espagne face au Cap-Vert (0-0) pour l’entrée en lice de la Roja, sa ⁠première apparition depuis près de deux mois.

L’Espagne affronte l’Arabie saoudite dimanche, et l’état de forme de Lamine Yamal constitue déjà l’un des principaux sujets de discussion autour de la sélection, alors que les champions d’Europe cherchent à lancer véritablement une campagne qui a démarré en demi-teinte plutôt qu’en fanfare.

“Je vais bien, je me sens bien, mais c’est trop tôt, ce n’est pas nécessaire ; je suis encore en phase d’adaptation, ce n’est pas encore le bon moment pour disputer un match complet, mais je peux jouer autant de minutes que le sélectionneur le souhaite”, a déclaré Lamine ‌Yamal à la chaîne publique espagnole TVE.

Le Barcelonais, qui a aidé l’Espagne à remporter en 2024 un quatrième titre de champion d’Europe, un record, a déclaré que cette blessure l’avait ⁠inévitablement amené à penser à la Coupe du monde.

“Tous les joueurs, en ‌cette fin de saison, à chaque blessure, pensent à la Coupe du monde, et bien sûr à leur équipe, mais la Coupe du monde est toujours dans les esprits”, a-t-il déclaré.

“Après avoir appris la nature de ma blessure, Dieu merci, les médecins m’ont dit que je serais prêt à temps. Et me voilà aujourd’hui, heureux. J’espère ne plus jamais me blesser.”

Le match nul ‌concédé par l’Espagne face au Cap-Vert a suscité ⁠des critiques, mais Lamine Yamal a estimé qu’il ne fallait pas en faire tout un drame.

“Mieux vaut passer à autre chose”, a-t-il déclaré. “Il y a eu un peu d’agitation ‌autour de ce match nul, mais au final beaucoup d’équipes ont connu des difficultés lors de leur premier match, ça ne veut rien dire.”

“Évidemment, nous devons gagner dimanche car nous faisons partie ‌des favoris, ⁠mais ce n’est pas parce qu’on fait match nul qu’on est l’une des plus mauvaises équipes de la Coupe du monde.” a-t-il conclu.