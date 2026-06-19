Le match opposant le Maroc à l’Écosse, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes (groupe C) de la Coupe du monde 2026, se joue ce vendredi 19 juin 2026 à 23h00 (heure de Tunis).

La rencontre se déroulera au stade Gillette (Boston Stadium), situé à Foxborough, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis.

Chaînes de diffusion

Diffusion par satellite :

Le match sera retransmis sur la chaîne beIN SPORTS MAX 1.

Diffusion terrestre :

Au Maroc, la rencontre sera diffusée sur les chaînes Al Aoula TNT et Arryadia TNT.