L’Allemand Alexander Zverev s’est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Halle après sa victoire face au Belge Raphaël Collignon en deux sets, 7-6 (12/10), 7-6 (7/2).

Actuel troisième joueur mondial et récent vainqueur de son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros, Zverev a dû batailler pour venir à bout d’un adversaire particulièrement combatif. Le 51e mondial a longtemps résisté au favori du tournoi, poussant les deux manches jusqu’au jeu décisif.

Collignon pousse Zverev dans ses retranchements

Le Belge a notamment obtenu trois balles de set dans la première manche. Zverev est toutefois parvenu à les écarter avant de faire la différence dans le tie-break. Dans le second set, l’Allemand a également dû sauver une balle de break alors que Collignon menait 4-3.

Tête de série numéro un de cette épreuve sur gazon, Zverev a confirmé son statut en restant solide dans les moments décisifs. À 29 ans, il rejoint ainsi le dernier carré du tournoi allemand.

Une dixième victoire consécutive

Cette qualification permet à Zverev d’enchaîner une dixième victoire d’affilée. Son dernier revers remonte au début du mois de mai, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, où il avait été battu en trois manches par l’Italien Luciano Darderi.

Le joueur allemand avait déjà connu une entrée en matière compliquée à Halle en abandonnant un set au premier tour face au Tchèque Vit Kopriva. Vendredi encore, il a dû s’appuyer sur sa solidité dans les jeux décisifs pour poursuivre sa route.

Fritz valide également son billet

Dans le premier quart de finale de la journée, l’Américain Taylor Fritz s’est qualifié au terme d’un affrontement très disputé face à son compatriote Ben Shelton. Après 2h45 de jeu, Fritz s’est imposé 6-7 (5/7), 7-6 (10/8), 7-6 (7/3).

Le Californien de 28 ans poursuit ainsi sa bonne dynamique sur gazon après ses titres remportés à Stuttgart puis à Eastbourne en 2025.

Les deux autres quarts de finale opposent Daniil Medvedev à Daniel Altmaier, bénéficiaire d’une invitation des organisateurs, tandis que Felix Auger-Aliassime affronte Frances Tiafoe pour une place dans le dernier carré.