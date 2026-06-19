Les travaux de goudronnage de la route régionale n°44, entre Korba et Béni Khalled, ont démarré mercredi sous la supervision de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Nabeul.

En tout, trois kilomètres de bitume neuf, trois millions de dinars, trois mois de chantier.

Il s’agit d’un axe vital longtemps dégradé, dont les usagers réclamaient la réfection depuis des années.

La députée de Korba à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Noura Chabrak, a déclaré à la TAP que le chantier court de l’entrée de Korba jusqu’à la zone de Henchir Ayed.

Elle a rappelé que le projet approuvé dès 2024 par le ministère de l’équipement et de l’habitat au terme de plusieurs démarches administratives entre enfin dans sa phase d’exécution.

Bien plus, Chabrak a annoncé le lancement de l’appel d’offres pour deux projets d’envergure supplémentaires. En l’occurrence, une route de ceinture de 13 km reliant Tazarka à la zone de Hattoba, en direction de Menzel Temime, et la réfection de 4 km de la route régionale n°27 de Korba.

Financement : 95 millions de dinars accordés par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Date limite de dépôt des offres fixée au 28 juillet alors que le démarrage a été prévu fin 2026, soit 30 mois de travaux.