Une délégation de journalistes chinois effectue, du 12 au 19 juin courant, une visite en Tunisie dans le cadre d’un voyage de presse promotionnel organisé par le bureau de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) en Chine au profit d’un groupe médiatique chinois de premier plan, spécialisé dans la promotion des hôtels et des destinations de voyage.

La délégation comprend l’une des influenceuses chinoises les plus remarquées sur les plateformes numériques, spécialisée dans les contenus liés au mode de vie et aux voyages en famille, et bénéficiant d’une large audience sur les réseaux sociaux en Chine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du Tourisme et de l’ONTT visant à diversifier les marchés touristiques et à renforcer le rayonnement de la destination tunisienne sur le marché chinois, notamment dans le domaine du tourisme familial qui porte un intérêt croissant de la part des voyageurs chinois.

Ce voyage promotionnel permet aux membres de la délégation de découvrir les différentes composantes de l’offre touristique tunisienne à travers la production et la diffusion de contenus numériques et des séquences vidéos documentant le mode de vie local et mettant en valeur la richesse de la civilisation tunisienne ainsi que la diversité de ses sites culturels, historiques et naturels.

Ces produits promotionnels devraient bénéficier d’un large suivi en raison de l’activité intense des membres de la délégation sur des plateformes numériques qui attirent des dizaines de millions de spectateurs en Chine et dans le monde.

Le voyageur chinois s’appuyai de plus en plus sur les contenus numériques et les expériences documentées pour choisir ses destinations touristiques.

Cette initiative revêt une importance particulière à l’approche de la saison estivale et de la période de “la Semaine d’or”, qui constitue l’une des principales saisons de voyage à l’étranger pour les Chinois, faisant de cette visite une étape promotionnelle majeure pour renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que destination adaptée aux familles à la recherche d’expériences authentiques alliant culture, patrimoine, tourisme balnéaire et hospitalité tunisienne.

Au menu de cette visite une série de destinations touristiques et culturelles dans plusieurs régions, dont Tunis, Nabeul, Hammamet, Kairouan, El Jem et Sousse, sera programmée pour offrir aux invités l’opportunité de découvrir les sites archéologiques et historiques ainsi que les monuments culturels et patrimoniaux, et de se familiariser avec les spécificités des médinas et des marchés traditionnels dont regorgent les différentes régions du pays.

La visite comprend également la découverte des unités hôtelières, des maisons d’hôtes, des activités culturelles, de loisirs, des expériences balnéaires et des programmes interactifs destinés aux familles, en plus de la cohabitation dans le mode de vie tunisien, la découverte de la gastronomie locale, de l’artisanat traditionnel et des valeurs d’hospitalité qui caractérisent les Tunisiens.

Ce voyage devrait contribuer à assurer une large couverture médiatique à la destination tunisienne à travers des articles, des reportages, des vidéos et des contenus interactifs qui seront publiés sur les principales plateformes numériques chinoises, notamment WeChat, Weibo, Douyin et Xiaohongshu, ce qui est de nature à soutenir l’image de la Tunisie, à renforcer son attractivité auprès des familles chinoises et à stimuler la demande sur la destination au cours des prochaines saisons touristiques.

Le directeur du bureau de l’ONTT en République Populaire de Chine, Anouar Chetoui, a souligné que la participation de la Tunisie au Salon international du tourisme de Shanghai (du 26 au 28 mai dernier), a permis de tenir des rencontres professionnelles avec des tour-opérateurs, des agences de voyages, des plateformes numériques et des partenaires chinois dans le but de développer la coopération et de renforcer les relations professionnelles.

Il a évoqué l’importance croissante du marché chinois pour le tourisme tunisien, compte tenu de l’intérêt grandissant des touristes chinois pour le tourisme culturel et de santé, rappelant que la Tunisie dispose de nombreux atouts qui renforcent sa capacité à attirer ce marché, notamment l’exemption de visa et son positionnement au sein de l’initiative Ceinture et Route.

Selon les données fournies par Chetoui, la Tunisie a accueilli environ 28 mille touristes chinois au cours de l’année 2025, soit une hausse de 19,3% par rapport à l’année 2024, alors que le nombre de touristes chinois a progressé de 8,7% au cours du premier trimestre de l’année 2026, ce qui traduit la poursuite du rythme de croissance de ce marché prometteur pour la destination tunisienne.