Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a présidé jeudi l’ouverture des travaux du Forum national sur « La jeunesse et la transformation numérique : stratégies préventives face aux défis cybernétiques et à l’extrémisme violent ».

Organisé sous le slogan « Vers une conscience nationale partagée », ce forum est initié par l’Observatoire national de la jeunesse en collaboration avec l’Agence nationale de la cybersécurité et la Commission nationale de lutte contre le terrorisme.

Tenu les 17 et 18 juin, vise à renforcer la coordination entre les institutions nationales concernées et à développer des approches préventives et anticipatives permettant de protéger les jeunes contre les risques numériques et les comportements à risque. Il ambitionne également de renforcer la sensibilisation de la société aux défis engendrés par la transformation numérique.

A cette occasion, le ministre a souligné que ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de trois stratégies nationales complémentaires : la Stratégie nationale de la jeunesse à l’horizon 2035 visant à prévenir les comportements à risque chez les jeunes ; la Stratégie nationale de cybersécurité 2020-2025, destinée à prévenir les menaces cybernétiques ; et la Stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027.

Mourali a salué le partenariat efficace entre l’Observatoire national de la jeunesse, l’Agence nationale de la cybersécurité, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et l’ensemble des structures impliquées dans l’organisation du forum.

L’objectif est, a-t-il souligné, d’élaborer une vision nationale proactive et multidimensionnelle pour protéger les adolescents et les jeunes contre les menaces dans le cyberespace, dans un contexte mondial marqué par des mutations et des défis numériques accélérés qui influencent profondément les modes de pensée, de communication et les comportements sociaux.

Le ministre a également indiqué que son département veille à faire des institutions de jeunesse des espaces sûrs de dialogue, d’interaction et de communication avec les différentes catégories de jeunes.

Il a évoqué la mise en place de nombreux programmes destinés à promouvoir l’éducation aux médias, la création d’un discours alternatif et la production de contenus numériques positifs favorisant les valeurs de modération, de tolérance et de citoyenneté.

Ces initiatives visent à renforcer la résilience cybernétique, la sécurité de l’information et à valoriser les compétences et la créativité des jeunes dans les domaines du développement logiciel, de l’intelligence artificielle et de la création de contenu numérique.

A l’issue de la séance d’ouverture, le ministre a récompensé plusieurs jeunes lauréats du concours national d’exercices cybernétiques, dont les épreuves se sont déroulées durant 17 heures sans interruption avec la participation d’élèves et d’étudiants issus des institutions de jeunesse de différentes régions du pays.

De son côté, la présidente de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, Naïla Fekih, a affirmé que ce forum constitue une opportunité de coopération pour approfondir la réflexion sur les défis et les opportunités que représente l’espace numérique pour les jeunes et la société dans son ensemble.

Selon elle, cela nécessite l’adoption d’approches éducatives, techniques et sécuritaires globales, ainsi que le renforcement d’une vision nationale commune entre tous les acteurs afin de faire face aux menaces numériques et de protéger la société, en particulier les jeunes et les adolescents.

Pour sa part, le directeur de l’Agence nationale de la cybersécurité, Yassine Jemaïel, a estimé que ce forum constitue une occasion d’identifier les risques et de limiter les menaces cybernétiques susceptibles de toucher les jeunes et de compromettre leurs données personnelles.

Il a dans ce cadre formulé des recommandations pratiques pour leur protection et pour une meilleure valorisation de leurs compétences dans le monde de la transformation numérique.

Le programme du forum comprenait plusieurs interventions portant notamment sur la réalité des menaces cybernétiques : défis et moyens de prévention ; les menaces terroristes dans l’espace numérique, et les jeunes et le monde numérique : exemples d’expériences réussies.

Il a également été question des monnaies virtuelles et les risques financiers ainsi que des programmes éducatifs et les plateformes numériques.