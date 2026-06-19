Une exposition photographique ayant pour thème “Départs : Un retour en Syrie ” de l’artiste et cinéaste Anas Khalaf se tiendra à la Galerie de l’Institut Français de Tunisie (IFT) à la capitale, du 19 juin au 15 juillet 2026 et le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin à 18h en entrée libre, indiquent les organisateurs.

Née d’un retour en Syrie après treize années d’absence, cette exposition est un hommage à la mémoire, aux liens qui nous rattachent à nos origines et à la force de l’espoir face à l’épreuve.

À l’issue du vernissage, la projection-débat du film ” Le Traducteur” réalisé par Rana Kazkaz et Anas Khalaf, aura lieu 19h30.

Elle sera suivie d’un échange avec Anas Khalaf qui est aussi un cinéaste syrien primé, connu pour son court-métrage « Mare Nostrum » et son long-métrage « Le Traducteur », qui ont été projetés dans de nombreux festivals internationaux. Il a pour autre film « Love-45 », une fiction se déroulant au Liban.