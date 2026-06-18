La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en tant que Leading House pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), lance l’appel à projets pour des subventions de partenariat de recherche 2026 (Research Partnership Grants 2026) qui vise à soutenir le développement de nouveaux projets de recherche conjoints ou la consolidation d’initiatives existantes, dans une perspective de partenariats durables entre la Suisse et les pays partenaires de la région MENA, incluant la Tunisie, annonce le site de l’ambassade Suisse en Tunisie.

Les projets peuvent intégrer des recherches documentaires ou archivistiques, des travaux de terrain, des études de faisabilité, des enquêtes, des pratiques artistiques ou du design thinking, car tous les projets scientifiques sont éligibles.

Le requérant principal doit être un chercheur basé en Suisse, et le co-requérant doit être affilié à une université accréditée ou à un institut de recherche public dans un pays partenaire de la région MENA, dont la Tunisie, apprend l’agence TAP de la même source.

Les candidatures sont à soumettre d’ici le 23 juin 2026 pour une annonce des résultats en novembre 2026, toutes les modalités étant disponibles sur le site de la HES-SO.