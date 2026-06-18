La session principale de l’orientation universitaire (session 2026) s’étendra du 27 juillet au 3 août et les résultats seront annoncés le 7 août 2026, a annoncé mercredi la directrice des affaires estudiantines au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahlem Chater.

Intervenant lors de la journée d’information et de formation destinée aux conseillers en orientation, organisée à la Cité des sciences à Tunis, la responsable a indiqué que la session finale se déroulera, quant à elle, du 07 au 09 août et elle concerne les candidats n’ayant pas obtenu d’affectation ou n’ayant pas participé à la session principale.

“Lors de cette session, la réponse aux choix exprimés se fera en fonction des capacités d’accueil restantes dans les établissements universitaires et les résultats seront annoncés le 12 août 2026”, a-t-elle précisé.

Elle a, dans ce contexte, souligné que tous les nouveaux bacheliers ont droit à une orientation universitaire et que le système garantit à chaque candidat l’accès à une spécialité.

“Toutefois, en cas de non affectation en raison d’une erreur lors de la formulation des choix ou la non-participation aux deux sessions d’orientation, le bachelier sera affecté automatiquement vers une filière correspondant à sa spécialité au baccalauréat en fonction des places disponibles et en tenant compte de la proximité géographique”, a-t-elle expliqué.

Selon Chater, les candidats affectés vers des filières nécessitant le passage d’un test d’admission passeront leurs épreuves entre le 10 et le 14 août 2026.

Concernant les étudiants tunisiens titulaires d’un baccalauréat étranger, les demandes d’orientation seront déposées du 6 juillet au 7 août et les résultats seront publiés le 4 septembre, après l’achèvement des procédures d’équivalence.

La responsable a également indiqué que la session de réorientation concerne les candidats non satisfaits par leur affectation et demeure possible dans la limite des capacités d’accueil ou suite à la déposition d’un dossier social ou médical.

Des journées régionales de l’orientation universitaire sont prévues le 15 juillet à Sousse, le 17 juillet à Tunis, les 22 et 23 juillet à la Cité des sciences et le 24 juillet à Gabès.

Ces rencontres proposeront des conférences, des espaces d’exposition et des échanges directs avec les différents acteurs du secteur, avec une retransmission en direct et des séances de questions-réponses destinées aux candidats et à leurs familles.