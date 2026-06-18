L’Institut Pasteur de Tunis et la faculté des sciences de Tunis ont signé, mercredi, une convention de partenariat destinée à renforcer leur coopération scientifique et académique, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’Institut Pasteur.

La directrice générale de l’Institut Pasteur, Samia Mnif, et le doyen de la faculté des sciences, Adel Megriche, ont procédé à la signature du texte qui prolonge et structure une collaboration déjà existante entre les deux établissements.

Concrètement, la convention ouvre trois chantiers : intensifier les échanges scientifiques et académiques, développer des projets de recherche communs, et former les étudiants et jeunes chercheurs.

L’Institut Pasteur y voit le socle de relations scientifiques durables, au service de l’excellence et de l’innovation. Les compétences se développent ensemble, les activités de recherche conjointes trouvent un ancrage institutionnel solide.