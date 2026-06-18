La deuxième session du programme de formation triangulaire intitulé «Cardiologie pour l’Afrique» a démarré aujourd’hui à Tunis. Il s’agit d’une initiative conjointe du Ministère de la Santé et de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 17 cardiologues de 10 pays africains anglophones et francophones prennent part à cette formation, venant du Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, et Tanzanie. Cette coopération triangulaire a été lancée depuis 2025, visant le transfert de compétences à travers des techniques médicales de pointe, permettant d’améliorer significativement la prise en charge des maladies cardiovasculaire dans la région.

La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue en présence de Son Excellence Pr. Mustapha Ferjani, Ministre de la Santé , Son Excellence M. Jun SAITO , Ambassadeur du Japon en Tunisie, Mme Yuko MITSUI, Vice-présidente Senior de la JICA, M. Tetsuro YANO, Président de l’Association Japonaise pour le développement économique de l’Afrique (AFRECO), Dr. Milanga MWANATAMBWE, conseiller du Groupe Médical Japonais « TOKUSHUKAI » et Mme Mayumi MIYATA, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

La formation, qui se déroule du 17 au 19 juin 2025, est consacrée aux techniques de traitement en cardiologie, avec un accent particulier sur la prise en charge des valvulopathies cardiaques et des maladies coronariennes. Elle est assurée par une équipe médicale conjointe composée de cinq cardiologues tunisiens, dirigés par Dr. Mohamed Sami MOURALI, Chef du service de cardiologie à l’Hôpital Rabta. Dr. Shigeru SAITO, cardiologue japonais de renommée et Directeur des laboratoires de cardiologie interventionnelle et de cathétérisme à l’Hôpital Général Shonan Kamakura et son équipe assureront des conférences en ligne.

Ce programme incarne un exemple concret de coopération triangulaire entre le Japon, la Tunisie et les pays africains partenaires. Il est le fruit de la TICAD8 (Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique) tenue en Tunisie en 2022, et s’inscrit également dans le cadre des initiatives de la TICAD9, tenue, en août 2026 au Japon.

L’appui du Groupe Médical Tokushukai, l’un des plus grands réseaux hospitaliers du Japon, a été déterminant pour la réalisation de ce programme. L’appui logistique est apporté par la Cité des Sciences à Tunis. Une troisième session de cette formation est prévue en 2027. L’objectif à long terme est de renforcer les capacités médicales en cardiologie dans les pays africains, tout en favorisant la création d’un réseau professionnel interafricain et tuniso-japonais dédié à l’amélioration des soins cardiaques sur le continent.