Alors que plusieurs favoris ont trébuché lors de leur entrée en lice, d’autres ont parfaitement répondu présents. La première journée de la Coupe du monde 2026 a, ainsi, confirmé les ambitions de certaines grandes Nations, déjà installées parmi les candidats crédibles au sacre.

Les Bleus démarrent en patrons

Face à un Sénégal toujours difficile à manœuvrer, la France a livré une prestation solide pour s’imposer (3-1). Maîtres du jeu, les hommes de Didier Deschamps ont confirmé leur statut de favoris et pris seuls la tête du groupe I.

L’Albiceleste déroule contre l’Algérie

Championne du monde en titre, l’Argentine n’a laissé aucune chance à l’Algérie (3-0). Sérieuse, efficace et déjà bien en place collectivement, la sélection sud-américaine a envoyé un message clair à ses concurrents dès son premier match.

Les Three Lions rugissent face à la Croatie

Dans l’une des affiches les plus attendues de cette première journée, l’Angleterre a dominé la Croatie (4-2). Portés par un Harry Kane décisif et une attaque inspirée, les Anglais ont démontré qu’ils possèdent les armes pour aller loin dans la compétition.

L’Allemagne… Sept buts pour lancer sa campagne

La démonstration la plus spectaculaire est venue de l’Allemagne. Opposée à Curaçao, la Mannschaft a signé un retentissant succès 7-1, affichant une puissance offensive redoutable. Une entrée fracassante qui rappelle les plus belles heures de la sélection allemande.

Des favoris au rendez-vous

France, Argentine, Angleterre et Allemagne ont en commun d’avoir allié résultat et manière. Dans un Mondial où les surprises sont déjà nombreuses, ces quatre sélections ont envoyé un signal fort: Elles sont bien au rendez-vous et comptent assumer pleinement leur statut de prétendantes au titre mondial.