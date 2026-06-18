La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri, a participé mardi aux travaux d’une rencontre africaine de haut niveau sur les droits de l’enfant qui s’est tenue dans la capitale libyenne Tripoli, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’enfant africain, sous le slogan “Garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour chaque enfant en Afrique”.

Cette manifestation a été organisée par le ministère des affaires sociales du gouvernement d’unité nationale libyen en collaboration avec l’Union africaine, avec la participation de délégations arabes et africaines ainsi que de représentants d’organisations concernées par les questions de l’enfance.

La ministre de la famille a souligné dans son allocution, que la Tunisie place l’intérêt supérieur de l’enfant au sommet de ses politiques publiques, en application des directives du président de la République Kais Saïed, à travers l’adoption d’une approche basée sur la prévention et la protection, qui s’appuie sur la constitution nationale et les conventions internationales, notamment la convention internationale des droits de l’enfant et le code de protection de l’enfant.

Jebri a indiqué que l’état tunisien mise sur le soutien des familles et le renforcement de leurs rôles éducatifs et de prévention, en tant que partenaires essentiels dans la protection et l’éducation des enfants.

Elle a également exprimé la volonté de la Tunisie de partager son expérience et son expertise en matière de promotion de l’enfance avec les dives pays africains.

La ministre de la famille a passé en revue les principales réalisations de la Tunisie dans ce domaine, notamment la création d’établissements publics spécialisés dans l’enfance et un réseau national de clubs pour enfants, permanents et mobiles ainsi que des centres informatiques pour enfants, afin de garantir leur droit à l’éducation et aux activités sociales et récréatives conformément au principe d’égalité des chances.

La ministre a relevé la poursuite du développement du cadre législatif et institutionnel relatif à l’enfance, ainsi que la préparation d’une stratégie nationale visant à réduire les comportements à risque chez les enfants, basée sur la sensibilisation, le renforcement des capacités des familles et des professionnels à prévenir les phénomènes sociaux émergents.

Concernant la protection des enfants dans l’espace numérique, Jebri a affirmé que la Tunisie accorde un intérêt particulier à ce dossier à travers l’élaboration d’un plan national de protection des enfants contre la violence dans le cyberespace pour la période 2024-2028, qui inclut le développement des cadres juridiques et réglementaires, ainsi que le lancement de programmes de sensibilisation et d’accompagnement des familles, rappelant la signature en 2025, d’une charte nationale visant à renforcer les capacités des familles à protéger les enfants dans l’espace numérique.

La ministre a signalé l’importance d’investir dans la petite enfance, soulignant que la Tunisie s’emploie à élaborer une stratégie nationale multisectorielle sur le développement de la petite enfance pour la période 2026-2036, visant à promouvoir l’investissement dans les premières années de la vie de l’enfant et à enraciner le principe d’égalité des chances.

En marge de cette manifestation, la ministre de la famille a participé à une réunion de travail ministérielle regroupant les représentants des pays participants et les membres de la commission africaine des droits de l’enfant.

A cette occasion, elle a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à renforcer la coopération et le partenariat entre les pays africains pour promouvoir la situation des enfants et les protéger contre les risques.

Par ailleurs, Jebri s’est entretenue avec la ministre de la famille, de l’enfance et de la promotion de la femme en République Centrafricaine Marthe Kirimat, qui a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l’expérience tunisienne en matière de protection de l’enfance.

Les deux parties ont convenu d’examiner les moyens susceptibles d’élaborer un programme conjoint de coopération dans ce domaine.

Au terme de cette rencontre de haut niveau, un hommage a été rendu à la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, en reconnaissance de la contribution du ministère à la promotion de l’échange d’expériences et d’expertises africaines dans le domaine de la protection de l’enfance.