Le chiffre du jour du Mondial FIFA 2026 est 281.223 spectateurs. La FIFA indique que ce total a été enregistré le 16 juin 2026, sur quatre matches de phase de groupes.

Un record journalier battu

Selon la FIFA, l’affluence du 16 juin dépasse l’ancien record de 277.070 spectateurs, établi le 28 juin 1994. Après six jours de compétition, 1.309.652 supporters ont assisté aux matches, avec une moyenne de 65.483 spectateurs par rencontre.

Une Coupe du monde élargie

Reuters rappelle que l’édition 2026 se tient du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes des États-Unis, du Mexique et du Canada. Le tournoi réunit 48 équipes, contre 32 auparavant.

Audience TV en hausse

La FIFA fait aussi état de records d’audience. Plus de 54 millions de téléspectateurs ont suivi les matches d’ouverture impliquant les trois pays hôtes. Le match États-Unis–Paraguay a réuni 27,5 millions de téléspectateurs en moyenne.