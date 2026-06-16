La Tunisie a changé de sélectionneur en plein Mondial 2026. Après la défaite 5-1 contre la Suède, Sabri Lamouchi a été écarté et Hervé Renard nommé pour la suite du tournoi.

Un départ brutal dès l’entrée en lice

La FTF a mis fin à sa collaboration avec Sabri Lamouchi mardi 16 juin 2026, selon la TAP, après le revers subi face à la Suède lors du premier match tunisien. Reuters précise que Lamouchi avait été nommé en janvier et qu’il quitte son poste après cinq rencontres dirigées.

Hervé Renard appelé pour terminer le Mondial

Hervé Renard prend la sélection jusqu’à la fin du parcours tunisien au Mondial. La FTF prévoit aussi des discussions après la compétition pour une éventuelle prolongation, selon Reuters.

Une situation sportive sous pression

La Tunisie reste engagée dans son groupe avec deux matches à venir contre le Japon et les Pays-Bas.

Le bilan récent est lourd : une victoire en cinq matches sous Lamouchi, avec notamment une défaite 5-0 contre la Belgique en préparation.

Un limogeage après un seul match, un cas rarissime Le départ de Sabri Lamouchi après seulement une rencontre de Coupe du monde constitue un événement exceptionnel dans l’histoire du tournoi. Les changements de sélectionneur en pleine phase finale existent, mais interviennent généralement après plusieurs matches. Parmi les précédents les plus connus figurent : Henryk Kasperczak, limogé par la Tunisie après deux défaites lors du Mondial 1998.

Cha Bum-kun, remercié après la lourde défaite contre les Pays-Bas (5-0) durant le tournoi.

Carlos Alberto Parreira, remplacé au cours de la compétition après des résultats insuffisants. À ce stade, aucun précédent majeur largement documenté ne ressort pour un sélectionneur licencié immédiatement après le premier match d’un Mondial alors qu’il venait d’être nommé quelques mois auparavant. Le cas Lamouchi figure donc parmi les décisions les plus rapides prises dans l’histoire récente de la compétition.