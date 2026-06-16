Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue togolais Robert Dussey, ont signé, lundi à Tunis un mémorandum d’entente instituant des consultations bilatérales entre les deux départements.

Le document a pour but de développer et de diversifier la coopération tuniso-togolaise, lit-on dans un communiqué du département.

Les deux ministres sont convenus, à cette occasion, d’élaborer un programme de travail pour la période 2026-2027 associant les secteurs public et privé et couvrant plusieurs domaines de coopération prioritaires pour les deux parties.

Il s’agit notamment de la santé numérique, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la formation des jeunes diplomates, de l’échange d’expériences dans le domaine diplomatique, ainsi que de la coopération militaire et sécuritaire, de la cybersécurité, du tourisme médical, des technologies de l’information et de la communication, des infrastructures et des réseaux d’interconnexion électrique et hydraulique. Ils ont souligné que ce programme fera l’objet d’un suivi particulier sous leur supervision directe.

Lors d’une séance de travail élargie réunissant les délégations des deux pays et consacrée à l’examen de l’état de la coopération bilatérale et des moyens de la renforcer, les deux ministres ont salué la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Togo, établies depuis 1965. Ils ont, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer la dynamique de ces relations, notamment à travers la mise en place de canaux de communication directs entre les hauts responsables et les acteurs économiques afin d’explorer les opportunités disponibles et de stimuler les échanges économiques et commerciaux, apprend-on de même source.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de tirer pleinement profit de leur appartenance à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) afin de développer les échanges commerciaux de produits emblématiques des deux pays, tels que l’huile d’olive et les dattes tunisiennes, ainsi que le cacao togolais.

Les ministres ont réaffirmé leur volonté d’achever l’examen et la mise à jour des accords bilatéraux encore en cours de négociation, en préparation des prochaines échéances communes. À cette occasion, le chef de la diplomatie togolaise a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de travail au Togo afin de suivre l’avancement des projets de coopération engagés.

Au niveau multilatéral, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence des positions de leurs pays sur les principales questions africaines et internationales, notamment celles relatives à la réforme de l’Union africaine, à sa gouvernance et au renforcement de l’action africaine commune. Ils ont également souligné l’importance de la coordination entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Organisation internationale de la Francophonie.

En conclusion, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières dans les forums régionaux et internationaux et à se soutenir mutuellement pour les candidatures aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales.