Le climat d’investissement en Tunisie, les opportunités et les incitations au profit des investisseurs, notamment aux membres de la communauté tunisienne résidant en Allemagne, tels sont les thèmes d’une journée d’information tenue hier samedi au consulat général de la République tunisienne à Düsseldorf (Allemagne) sous la présidence de l’ambassadeur de Tunisie à Berlin, Wassef Chiha et en présence du consul général de Tunisie à Düsseldorf, Mustapha Ziri.

Selon un communiqué publié dimanche par le consulat général, l’ambassadeur de Tunisie a souligné la nécessité d’informer les membres de la communauté tunisienne à l’étranger des divers aspects liés au climat d’investissement en Tunisie, relevant que la Tunisie dispose de plusieurs atouts incitant à l’investissement.

Il a également relevé le rôle important des tunisiens à l’étranger pour soutenir l’effort national de développement.

Dans son allocution, l’ambassadeur a évoqué les liens historiques solides entre la Tunisie et l’Allemagne, affirmant à cet égard que les relations entre les deux pays ont connu une évolution positive dans plusieurs domaines.

De son côté, le consul général Mustapha Ziri a précisé que les membres de la communauté tunisienne à l’étranger sont considérés comme un partenaire essentiel dans le processus de développement national, compte tenu de leurs compétences, expériences, réseaux de relations et capacités à contribuer au développement économique dans notre pays.

Il a souligné l’engagement des différentes institutions tunisiennes concernées à accompagner les tunisiens résidant à l’étranger, à leur fournir les informations nécessaires et à faciliter la communication avec les différentes structures.

Pour sa part, la directrice du bureau de l’agence de promotion de l’investissement extérieur à Cologne Saïda Kehouli, a présenté un exposé sur le climat d’investissement en Tunisie et les incitations et facilités offertes par l’état aux investisseurs étrangers et aux tunisiens résidant à l’étranger, ainsi que les mécanismes visant à accompagner les investisseurs pour le lancement de leurs projets.

Par ailleurs, un nombre de représentants de la direction générale des douanes en Tunisie ont participé à cette manifestation via la technique du webinaire. Il s’agit notamment du colonel des douanes, Mongi Hosni représentant du bureau des entreprises exportatrices, le colonel des douanes Ali Mfarej représentant du bureau des Tunisiens à l’étranger, et le colonel des douanes Adel Gafsaoui.

A cette occasion, Ils ont présenté des exposés sur les avantages et incitations douanières accordés aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger souhaitant lancer des projets d’investissement en Tunisie.

Les participants à cette manifestation ont salué cette initiative qui a permis de sensibiliser davantage sur les incitations à l’investissement dans notre pays, exprimant leur volonté d’adhérer activement à l’effort national de développement.