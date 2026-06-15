Les Journées d’étude ayant pour thème ” Patrimoine, enseignement et recherche : vers de nouvelles pratiques ” auront lieu les 18 et 19 juin 2026 à Tunis, à l’initiative de L’Institut des Belles Lettres Arabes, de la revue IBLA et le laboratoire Intersignes (LR14ES01), en partenariat avec l’École Doctorale « Structures, Systèmes, Modèles et Pratiques en Lettres et Sciences Humaines et Sociales » et l’association ABLA. L’objectif de ces journées est de réfléchir aux formes et aux enjeux de la mise en avant du patrimoine dans l’enseignement et la recherche scientifique.

Ces réflexions visent aussi à montrer comment l’innovation documentaire peut devenir un levier pour interroger autrement le patrimoine matériel, articulant enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques, apprend l’agence TAP. Il s’agit également d’encourager les chercheurs, jeunes et confirmés, à mettre le pied à l’étrier et à explorer ces pistes de recherche qui promettent de dépasser la simple conservation pour aller vers une valorisation dynamique, tout en favorisant la circulation des savoirs dans une perspective d’interdisciplinarité.

Une attention particulière est portée au patrimoine matériel (archives, manuscrits, objets) qui constitue une dimension essentielle des sciences humaines et sociales, selon les organisateurs.

Cette valorisation est servie par l’émergence de nouvelles pratiques documentaires telles que la numérisation, l’indexation ou encore la constitution de corpus hybrides. Ces approches transforment profondément les modalités de recherche, d’exploration et de diffusion du patrimoine, ainsi que les formes de sa réception.

Le Comité d’organisation de ces journées réunit Dorra Bassi, Sana M’selmi, Sihem Sidaoui et Nadia Jlassi.

Le Comité scientifique, quant à lui, est composé de Mohamed Abid (IBLA, UMA), Dorra Bassi (IBLA, Intersignes, Université de Tunis), Kmar Bendana (IBLA, UMA), Raja Ben Slama (IBLA, UMA), Samia Dridi (Intersignes, Université de Tunis), Anas Ghrab (IBLA, Université de Sousse), Souheil Houissa (IBLA, UMA), Samia Kassab Charfi (Intersignes, Université de Tunis), Ahmed Khouaja (IBLA, Université de Tunis), Ines Mrad Dali (IBLA, UMA), Sana M’selmi (IBLA, Intersignes, Université de Jendouba) et Sihem Sidaoui (IBLA, Intersignes, UMA).

Programme des journées des 18 et 19 juin 2026:

La première journée d’étude aura lieu le jeudi 18 juin à la Salle Mahmoud Messadi de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST).

Le programme comporte un premier panel de 9h30 à 11h30 qui sera dédié à l’histoire, aux champs littéraire et linguistique, à la fiction et au documentaire, sous la modération de Dorra Bassi, avec les interventions de notamment Khouloud Razgallah, Seif Eddine Ben Ghassem, Manel Belhajali et Claude Coste.

De 11h30 à 12h20, le second panel sera consacré aux perspectives postcoloniales et décoloniales modéré par Souheil Houissa, avec les interventions de Wafa Hmissi et Hayamkréo Matankamla.

De 14h00 à 17h00, une table ronde portera sur les recherches et la restauration du patrimoine cinématographique au Maghreb, sous la modération de Kmar Bendana et Sihem Sidaoui, réunissant notamment Habiba Djahnine, Nabil Djedouani, Mohamed Challouf, Mohamed Frini, Besma Bsir, Lilia Ben Achour et Wissam Ben Messaoud.

Le soirée sera assurée par la projection du film « L’Homme de Cendres » de Nouri Bouzid au CinéMadart à 19h.

Le programme de la journée d’étude du vendredi 19 juin 2026 aura lieu à salle de lecture de l’Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA) qui abritera un premier panel de 09h30 à 11h30 sur la codicologie, la matérialité des corpus et l’apport des outils numériques, la modératrice choisie est Raja Ben Slama, avec les interventions incluant Ibtissem Oueslati, Fatma Lakhdhar, Siham Elmallas, Zakia Ben Hadj Naceur-Loum, Wissem El-Arbi et Henda Laroussi.

De 11h30 à 13h30, le second panel traitera des corpus hybrides et de l’interdisciplinarité, sous la modération de Sana M’selmi, avec les interventions d’Ons Kamoun et Afif Ben Salem qui seront suivies de discussions et de l’intervention d’Afef Hachani.

Le programme de l’après-midi comportera une session « Autour des fonds IBLA », avec un atelier animé par Kmar Bendana et Marc Léonard ainsi qu’une visite-découverte des collections de l’IBLA avec une présentation de Mabrouk Jebahi, suivie de la clôture officielle de ces journées d’étude ayant pour thème « Patrimoine, enseignement et recherche : vers de nouvelles pratiques ».