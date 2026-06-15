La commission des Finances et du budget à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, lundi, une séance de travail dans le cadre d’une série de rencontres périodiques consacrées au suivi des dossiers financiers et législatifs qui lui sont confiés.

Les travaux de la séance débuteront à 14h30 au siège de l’ARP, selon un communiqué du parlement.

La commission se penchera sur nombre de projets de loi et de dossiers financiers essentiels inscrits à son agenda législatif pour la législature actuelle.