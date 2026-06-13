RÃ©unie, vendredi, la commission de la lÃ©gislation gÃ©nÃ©rale a consacrÃ© sa sÃ©ance Ã l’examen de la proposition de loi portant organisation de la profession de conseiller fiscal, un texte dont la portÃ©e dÃ©passe le simple cadre rÃ©glementaire.

D’emblÃ©e, les membres ont retracÃ© les Ã©tapes clÃ©s du processus lÃ©gislatif : auditions des initiateurs du projet, concertations avec les parties prenantes, et Ã©changes avec des reprÃ©sentants de la prÃ©sidence du gouvernement et des ministÃ¨res de la Justice et des Finances, cite un communiquÃ© de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP).

Les intervenants ont Ã©galement rappelÃ© la journÃ©e acadÃ©mique parlementaire organisÃ©e sur le sujet ainsi que les correspondances Ã©crites reÃ§ues de plusieurs instances compÃ©tentes concernÃ©es par le projet en question.

Les dÃ©putÃ©s ont affichÃ© une position claire : objectivitÃ©, impartialitÃ©, et Ã©gale distance vis-Ã -vis de toutes les parties. L’objectif Ã©tant selon eux d’aboutir Ã un “texte Ã©quilibrÃ©” qui soit en mesure d’encadrer la profession de conseiller fiscal et dÃ©limite avec soin et prÃ©cision ses attributions sans empiÃ©ter sur celles des professions connexes.

Un enjeu de taille dans un secteur oÃ¹ les lignes de dÃ©marcation entre les professions restent encore floues.

La commission a passÃ© en revue plusieurs observations de forme et de fond relatives Ã certains articles du projet. Les travaux se poursuivront lors de prochaines sÃ©ances pour parachever l’examen des articles restants.

La sÃ©ance a rÃ©uni le vice-prÃ©sident Youssef Toumi, les membres Rym Saghair, Fatma Massedi, Noura Chabrak, Moez Riahi, Hatem Labbaoui, Ghassen Yaamoun et Lotfi Hammami, ainsi que des dÃ©putÃ©s non membres de la commission.