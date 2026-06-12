” Les structures narratives dans la littérature fictionnelle destinée à l’enfant arabe “, tel est le thème de la 17e édition du forum arabe de la littérature pour enfants, qui a démarré ce matin à la Cité de la culture Chedli Kilibi, à Tunis, et qui s’achèvera samedi par la cérémonie de remise du prix arabe Mustapha Azzouz de la littérature pour enfants.

Les sessions de cette édition se tiennent les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 dans la salle Tahar Chériaa.

Cet événement est organisé chaque année par le l’association du forum de littérature pour enfants, présidé par le professeur Mohamed Aït Mehoub, en collaboration avec l’Arab Tunisian Bank (ATB).

Les travaux du forum ont débuté par une première séance scientifique présidée par le professeur Hassen Lachkar, au cours de laquelle la professeure Jalila Triterer a présenté une intervention sur ” Les dimensions soufies de la narration dans la littérature destinée aux enfants et aux adolescents “. Elle a été suivie d’une intervention de M. Fathi Ben Maammer sur les transformations de l’écriture narrative et ses fonctions dans la littérature jeunesse, à travers une lecture de la nouvelle ” Le garçon à l’œil paresseux “, lauréate l’année dernière du Prix arabe Mustapha Azzouz.

Le programme a ensuite respectivement prévu trois interventions de Fayçal Chatti sur ” La narration des valeurs dans le roman d’apprentissage “, Hédi Ayadi sur la ” Lecture du recueil pour enfants d’Ahmed Shawqi ” et Samira Hosni sur ” Le récit culturel dans le livre pour enfants : entre l’expérimental et l’abstrait “.

Deux sessions sont au menu de l’après-midi. La première comporte des interventions sur ” Les structures narratives dans le roman destiné aux jeunes ” par Hassan Lashkar, et ” Mon parcours dans l’écriture pour enfants ” par la journaliste et romancière Wahida El May.

Quant à la deuxième et dernière séance de la première journée, Lotfi Zekri y présentera une intervention sur ” L’écriture du dialogue dans la littérature destinée à l’enfant arabe ” et Dalel Gharbi donnera une conférence sur ” La narration destinée à l’enfant dans le cours d’arabe : l’école préparatoire comme modèle “.

Le professeur Mongi Trabelsi abordera quant à lui ” Le narrateur dans des extraits de contes destinés aux enfants “, clôturant ainsi les activités du Forum arabe de la littérature pour enfants.

Le rendez-vous est fixé à demain samedi, à partir de 15 h, dans la salle Tahar Cheriaa, avec la cérémonie de remise du Prix arabe Mustapha Azouz de littérature pour enfants, au cours de laquelle les résultats seront annoncés et les lauréats récompensés.