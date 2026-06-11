La Coupe du monde de football 2026 devrait injecter 2 milliards de dollars dans l’économie canadienne, a indiqué, jeudi, le Premier ministre canadien, Mark Carney.

Le Mondial, accueilli conjointement par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, devrait créer et soutenir près de 25.000 emplois au Canada, a ajouté Carney dans une déclaration à l’occasion de l’ouverture du tournoi planétaire.

La Coupe du monde 2026 marquera le 40e anniversaire de la première participation du Canada à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, a rappelé le dirigeant canadien, ajoutant que depuis celle-ci, le football a connu un essor “considérable” à l’échelle nationale, que ce soit dans les écoles, les ruelles ou les centres de formation.

“De Christine Sinclair, qui a battu le record historique de buts marqués en sélection, à Alphonso Davies, qui a marqué contre la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde, Équipe Canada nous a prouvé que le Canada a sa place sur n’importe quel terrain, face à n’importe quelle équipe”, a-t-il estimé.

Pour la première fois, des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA se dérouleront au Canada, s’est félicité Carney, rappelant que des matchs du Mondial sont prévus à Toronto et Vancouver.

Le Premier ministre a aussi rappelé le soutien accordé par Ottawa au développement du sport dans le pays, notant que son gouvernement a récemment effectué “le plus important” investissement dans le sport de toute l’histoire du pays.

Grâce à un financement de plus de 750 millions de dollars, “nous appuyons nos athlètes, du terrain de jeu jusqu’au podium”, a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement soutient le Centre national d’entraînement de la Fédération canadienne de football, qui servira de siège permanent du football au Canada.

“Le mois dernier, nous avons annoncé 330 projets liés au soccer partout au pays, allant de la diffusion de matchs en direct à des programmes culturels sur le thème du soccer, afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent célébrer ensemble la Coupe du Monde”, a-t-il ajouté.

Le Mondial 2026, qui rassemble pour la première fois 48 équipes, aura lieu du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes pour un total de 104 matchs, dont 13 au Canada.