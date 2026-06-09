Les passionnés de football du monde entier tournent déjà leur regard vers l’Amérique du Nord, où les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du monde 2026 du 11 juin au 19 juillet.
Pour les téléspectateurs souhaitant suivre la compétition en clair, plusieurs chaînes gratuites ont annoncé la diffusion d’une partie ou de l’ensemble des rencontres.
Chaîne algérienne Programme National HD
Diffusion sur le satellite Nilesat :
- Fréquence : 11680
- Polarisation : Horizontale (H)
- Symbol Rate : 27500
La chaîne prévoit de retransmettre 22 matches de la compétition.
Chaîne marocaine Arryadia TNT
Diffusion sur le satellite Badr 26° Est :
- Fréquence : 11180
- Polarisation : Verticale (V)
- Symbol Rate : 27500
La chaîne diffusera également 22 rencontres du Mondial.
Chaînes françaises TF1 HD, M6 HD et W9 HD
Diffusion sur le satellite Eutelsat 9° Est :
- Fréquence : 12034
- Polarisation : Verticale (V)
- Symbol Rate : 27500
Ces chaînes proposeront une couverture de 54 matches.
Chaînes allemandes ZDF HD et Das Erste HD
Réception via le satellite Astra 19.2° Est :
- Fréquence : 11362
- Fréquence : 11494
- Polarisation : Horizontale (H)
- Symbol Rate : 22000
Les deux chaînes retransmettront 60 matches du tournoi.
Chaînes turques TRT 4K et TRT Sport
Diffusion sur le satellite Türksat 42° Est :
- TRT 4K : fréquence 11767
- TRT Sport : fréquence 11793
- Polarisation : Verticale (V)
- Symbol Rates : 15000 et 30000
Selon les informations annoncées, ces deux chaînes devraient diffuser l’intégralité de la compétition en clair.
Chaînes espagnoles La 1 HD et La 2 HD
Diffusion sur le satellite Hispasat 30° Ouest :
- Fréquence : 12583
- Fréquence : 12630
- Polarisation : Verticale (V)
- Symbol Rates : 17900 et 30000
Les deux chaînes assureront la retransmission de 33 matches du Mondial 2026.
Les chaînes turques figurent parmi les principales options gratuites pour les téléspectateurs souhaitant suivre le plus grand nombre possible de rencontres, grâce à leur annonce de diffusion intégrale du tournoi en clair.