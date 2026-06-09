Les passionnés de football du monde entier tournent déjà leur regard vers l’Amérique du Nord, où les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du monde 2026 du 11 juin au 19 juillet.

Pour les téléspectateurs souhaitant suivre la compétition en clair, plusieurs chaînes gratuites ont annoncé la diffusion d’une partie ou de l’ensemble des rencontres.

Chaîne algérienne Programme National HD

Diffusion sur le satellite Nilesat :

Fréquence : 11680

Polarisation : Horizontale (H)

Symbol Rate : 27500

La chaîne prévoit de retransmettre 22 matches de la compétition.

Chaîne marocaine Arryadia TNT

Diffusion sur le satellite Badr 26° Est :

Fréquence : 11180

Polarisation : Verticale (V)

Symbol Rate : 27500

La chaîne diffusera également 22 rencontres du Mondial.

Chaînes françaises TF1 HD, M6 HD et W9 HD

Diffusion sur le satellite Eutelsat 9° Est :

Fréquence : 12034

Polarisation : Verticale (V)

Symbol Rate : 27500

Ces chaînes proposeront une couverture de 54 matches.

Chaînes allemandes ZDF HD et Das Erste HD

Réception via le satellite Astra 19.2° Est :

Fréquence : 11362

Fréquence : 11494

Polarisation : Horizontale (H)

Symbol Rate : 22000

Les deux chaînes retransmettront 60 matches du tournoi.

Chaînes turques TRT 4K et TRT Sport

Diffusion sur le satellite Türksat 42° Est :

TRT 4K : fréquence 11767

TRT Sport : fréquence 11793

Polarisation : Verticale (V)

Symbol Rates : 15000 et 30000

Selon les informations annoncées, ces deux chaînes devraient diffuser l’intégralité de la compétition en clair.

Chaînes espagnoles La 1 HD et La 2 HD

Diffusion sur le satellite Hispasat 30° Ouest :

Fréquence : 12583

Fréquence : 12630

Polarisation : Verticale (V)

Symbol Rates : 17900 et 30000

Les deux chaînes assureront la retransmission de 33 matches du Mondial 2026.

Les chaînes turques figurent parmi les principales options gratuites pour les téléspectateurs souhaitant suivre le plus grand nombre possible de rencontres, grâce à leur annonce de diffusion intégrale du tournoi en clair.