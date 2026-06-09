Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la plus prestigieuse compétition de football au monde. La Coupe du monde 2026 débutera officiellement le jeudi 11 juin et s’annonce comme une édition historique.

Pour la première fois, le tournoi réunira 48 sélections nationales, réparties dans 16 villes hôtes, avec un programme de 104 matches qui promet suspense et spectacle. L’événement suscite déjà un vif intérêt auprès des supporters arabes et du public international.

Voici les principaux diffuseurs du Mondial 2026 :