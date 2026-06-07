Mondial 2026 : l’Allemagne bat les États-Unis (2-1) lors de son dernier test avant le tournoi

L’Allemagne conclut sa préparation par une victoire à Chicago

L’Allemagne s’est imposée face aux États-Unis (2-1), samedi au Soldier Field de Chicago, lors de son ultime match de préparation avant la Coupe du monde 2026.

La Mannschaft a rapidement pris l’avantage grâce à Kai Havertz avant que les Américains ne réagissent en première période. Les Allemands ont toutefois repris les commandes après la pause pour signer un succès encourageant à quelques jours du début du tournoi.

Cette rencontre constituait également un dernier test pour les deux sélections avant leur entrée en lice dans la compétition mondiale.

Havertz lance la Mannschaft dès l’entame

L’équipe dirigée par Julian Nagelsmann a frappé très tôt dans la rencontre. Dès la 2e minute, Kai Havertz a repris un centre de Joshua Kimmich sur coup franc pour ouvrir le score et donner l’avantage aux visiteurs.

Malgré ce début de match compliqué, les États-Unis ont progressivement retrouvé de la maîtrise devant leur public.

Leur réaction est intervenue à la 37e minute grâce à Anthony Robinson. Le défenseur américain a égalisé d’une frappe lointaine qui a battu le gardien allemand Oliver Baumann.

Les deux équipes ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Sané inscrit le but décisif

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a repris l’avantage grâce à une action collective conclue par Leroy Sané.

Servi par Kai Havertz à la 57e minute, l’attaquant allemand a trouvé le chemin des filets d’une frappe dans la surface de réparation pour inscrire le but de la victoire.

Les Allemands ont ensuite conservé leur avance jusqu’au coup de sifflet final et bouclé leur préparation sur une note positive.

Les États-Unis restent en difficulté avant le Mondial

Cette défaite constitue la troisième en quatre matches de préparation pour la sélection américaine dirigée par Mauricio Pochettino.

Les États-Unis avaient auparavant été battus par la Belgique (5-2) puis par le Portugal (2-0), avant de s’imposer face au Sénégal (3-2).

Pays hôte du Mondial avec le Canada et le Mexique, la sélection américaine évoluera dans le groupe D, aux côtés de l’Australie, du Paraguay et de la Turquie.

L’Allemagne débutera quant à elle sa campagne face à Curaçao avant d’affronter la Côte d’Ivoire et l’Équateur lors de la phase de groupes.