Le Brésil a battu l’Egypte 2-1, samedi à Cleveland, pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde de football, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

La Seleção a ouvert le score dès la 7e minute par Bruno Guimarães, profitant d’une erreur de Mohanad Lasheen à l’entrée de la surface.

L’Egypte a rapidement égalisé grâce à Mostafa Ziko, qui a intercepté une passe en retrait manquée de Marquinhos avant de tromper Alisson Becker (11e).

Au retour des vestiaires, Endrick a redonné l’avantage au Brésil (52e), servi par Raphinha dans la surface.

Le Brésil débutera son Mondial le 13 juin face au Maroc, dans le groupe C, où figurent également Haïti et l’Ecosse.

L’Egypte ouvrira sa campagne le 15 juin contre la Belgique, avant d’affronter la Nouvelle-Zélande et l’Iran dans le groupe G.