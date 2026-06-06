Un projet de pose de conduites (2 mille linéaires) est en cours de réalisation afin d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les régions El Houamdia et Slaymia à Tabarka, lit-on dans un communiqué publié par le district de la SONEDE à Jendouba.

Par ailleurs, et afin de renforcer les ressources en eau potable à Barkoukech, un puits d’eau potable sera exploité, d’ici fin juin, outre l’entrée en service d’une station de traitement d’eaux souterraines (400 litres/s en été 2027), selon la même source.

D’autre part, le district de la société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE) à Jendouba a décidé l’adoption du système des quotas en faveur des zones montagneuses de Tabarka, à partir de cette semaine. Cette mesure a été prise en raison de la grande pénurie d’eau potable dans la région, notamment, avec le pic de consommation durant l’été, d’après le même communiqué.