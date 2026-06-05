La sélection tunisienne de football disputera, samedi à Bruxelles (14h00), un dernier test amical face à son homologue belge avant d’aborder le Mondial-2026 prévu du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Cette rencontre intervient cinq jours après la courte défaite concédée en amical face à l’Autriche, à Vienne, au terme d’une prestation globale satisfaisante notamment en première mi-temps. Les Aigles de Carthage ont manqué de réussite malgré plusieurs occasions franches créées par Hannibal Mejbri, Firas Chaouat et Anis Ben Slimane, avant d’encaisser un but en seconde période alors que leur adversaire évoluait en infériorité numérique.

Cette prestation soulève de nombreuses interrogations quant aux changements que pourrait apporter Sabri Lamouchi à son onze de départ face à la Belgique. Cette deuxième confrontation amicale pourrait permettre au sélectionneur national de procéder à une revue d’effectif afin d’offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs qui n’ont pas participé à la précédente rencontre et d’évaluer leur potentiel face à un adversaire de premier plan, doté d’un effectif riche en talents évoluant dans les plus grands championnats européens.

Parmi les postes qui retiendront particulièrement l’attention figure celui de gardien de but, pour lequel aucune hiérarchie définitive ne semble encore avoir été établie à quelques jours du début du Mondial. Après la titularisation de Mouhib Chamekh face à l’Autriche, l’attention sera portée sur le choix du staff technique concernant le portier appelé à défendre les cages tunisiennes face à la Belgique. Si le gardien clubiste est de nouveau aligné, cela signifierait que Lamouchi privilégie la continuité en lui accordant davantage de confiance et en consolidant les automatismes avec sa défense, d’autant que Chamekh a livré une prestation globalement satisfaisante.

Par ailleurs, l’option Aymen Dahmène demeure d’actualité compte tenu de l’expérience acquise par le gardien sfaxien lors de ses précédentes apparitions sous le maillot national. Le choix de Sabri Ben Hassen reste également envisageable au regard de la prestation convaincante qu’il avait réalisée lors du match amical contre Haïti en mars dernier.

Parallèlement au poste de gardien de but, d’autres changements pourraient être apportés à la composition de l’équipe, notamment dans le secteur offensif. Le sélectionneur pourrait ainsi miser sur Hazem Mastouri à la pointe de l’attaque à la place de Firas Chaouat. Cette option s’inscrit dans la volonté du staff technique de tester de nouvelles solutions offensives afin d’améliorer l’efficacité devant le but est de mettre fin à la stérilité offensive qui accompagne les hommes de Sabri Lamouchi depuis sa prise de fonction. L’équipe est en effet restée muette lors de ses trois dernières rencontres face à Haïti, au Canada et à l’Autriche.

Le match contre la Belgique devrait également offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs qui n’avaient pas débuté la précédente rencontre amicale, à l’image d’Elias Achouri, Khalil Ayari, Elyes Saad et Sebastian Tounekti. L’objectif est d’évaluer leur capacité à dynamiser le secteur offensif et à apporter davantage dans l’animation du jeu par rapport aux éléments alignés face à l’Autriche, notamment Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane et Ismaël Gharbi.

L’option consistant à aligner Mohamed Haj Mahmoud au poste de milieu défensif demeure envisageable, même si les indications actuelles laissent penser que Sabri Lamouchi a déjà arrêté son choix en misant principalement sur Ellyes Skhiri et Rani Khedhira dans ce rôle.

En défense, la situation paraît plus claire avec la probable titularisation de la charnière centrale composée de Montassar Talbi et Omar Rekik. Le manque de compétition de Dylan Bronn ainsi que l’expérience internationale limitée de Raed Chikhaoui jouent en leur faveur. Sur les côtés, Yan Valery et Ali Abdi partent favoris pour occuper respectivement les couloirs droit et gauche, sauf si le sélectionneur décide de les ménager au profit de Moataz Naffati et Mohamed Amine Ben Hamida.

Du côté belge, cette rencontre revêt également une importance particulière. Les Diables Rouges souhaitent rassurer leurs supporters sur leur état de préparation avant leur entrée en lice dans la Coupe du monde au sein du groupe G, aux côtés de l’Egypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Bien que la sélection belge n’ait jamais remporté de titre continental ou mondial, elle figure parmi les meilleures équipes de la planète depuis plusieurs années grâce à un effectif composé de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Parmi ces joueurs figurent le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, le défenseur de l’AC Milan Koni De Winter, le milieu de terrain de Naples Kevin De Bruyne, ainsi que le trio offensif composé de Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Naples) et Leandro Trossard (Arsenal).

Actuellement neuvième au classement mondial, la Belgique n’a toutefois pas affiché une régularité parfaite ces derniers mois. Les hommes de Rudi Garcia ont alterné entre prestations convaincantes, illustrées par des succès face à la Croatie (2-0), aux Etats-Unis (5-2) et au Liechtenstein (7-0), et résultats plus décevants, notamment des matches nuls contre le Kazakhstan (1-1) et le Mexique (1-1).

La dernière confrontation entre la Tunisie et la Belgique remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les Belges s’étaient alors largement imposés sur le score de 5 buts à 2.

Quoi qu’il en soit, le rendez-vous de Bruxelles constituera un véritable test pour la sélection tunisienne. Il permettra d’évaluer sa capacité à corriger les lacunes observées lors du match amical face à l’Autriche, tout en offrant au staff technique une ultime occasion de tester l’état de forme des différents joueurs et d’affiner ses choix avant le début du Mondial.