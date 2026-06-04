L’hôpital régional de Nefta (gouvernorat de Tozeur) devrait entrer en exploitation vers le début de l’année 2027, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Abderrazek Lamouchi.

Il a souligné que ce projet est réalisé moyennant une enveloppe de 16 millions de dinars, ajoutant que les derniers travaux de finitions intérieures et de raccordement aux réseaux publics se poursuivent à un rythme soutenu.

Ce nouvel établissement hospitalier comprend notamment une salle d’attente, deux blocs opératoires et des services de gynécologie obstétrique, de médecine générale et de pédiatrie.

Le projet de construction de l’hôpital régional de Nefta vise à garantir un meilleur accès aux soins au profit des habitants de la région, a précisé la même source.