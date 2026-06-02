La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros en dominant lundi soir la Japonaise Naomi Osaka (16e) 7-5, 6-3.

Avant ce match, première affiche du tableau féminin à se jouer en session de nuit depuis 2023, les deux joueuses s’étaient rencontrées à deux reprises cette année.

Sabalenka s’était imposée deux fois, à Indian Wells puis à Madrid.

Les deux excellentes serveuses ont longtemps fait jeu égal jusqu’à ce que la Japonaise de 28 ans ne soit lâchée par sa première balle à 5 jeux partout.

Sabalenka en a profité pour la pousser à la faute (3) et breaker avant de conclure la manche dans le jeu suivant par un ace (le 7e du set).

Dans le deuxième set, la Bélarusse a pris les commandes en breakant à 3-3 grâce à ses retours surpuissants sur des services au-delà de 180 km/h de la Japonaise.

Sabalenka a confirmé son break et continué sur sa lancée pour aller s’imposer en 1h27 sur un retour en coup droit imparable.

Elle affrontera en quarts de finale la Russe Diana Shnaider, 23e joueuse mondiale.