Le sacre de la cadette Ranim Ben Slimène (-63 kg) à l’Open d’Algérie de judo couronne un week-end prolifique de quatre médailles pour la Tunisie. Ce succès valide la rentabilité des investissements fédéraux injectés dans les catégories de jeunes, véritable vivier de valorisation internationale pour le sport national.

Une victoire stratégique et managériale sur le tapis algérois

En dominant l’Algérienne Douaa Rabhi lors de la finale des -63 kg (cadettes) ce samedi, Ranim Ben Slimène a franchi un palier majeur. Au-delà de l’or, cette victoire à l’extérieur illustre la maturité tactique de la nouvelle génération.

Face à une concurrence régionale féroce, la gestion de combat de la Tunisienne valide l’efficience des programmes de préparation intensive mis en place par la direction technique nationale.

Le ROI de la formation et les défis de la transition senior

Ce sacre porte le bilan tunisien à quatre médailles, après les titres dorés d’Adem Landolsi (-100 kg) et Narjes Haddaji (-48 kg) chez les juniors, complétés par l’argent d’Adem Kouki (+100 kg). Pour les instances de tutelle, cette moisson confirme le fort retour sur investissement (ROI) des budgets alloués aux circuits de détection.

L’enjeu réside désormais dans la transition vers les épreuves seniors qui débutent ce dimanche. Pour éviter la déperdition de ces actifs sportifs face aux réalités financières du circuit professionnel mondial, le judo tunisien doit impérativement structurer son écosystème commercial en intégrant des sponsors privés capables de sécuriser des bourses de préparation olympique longue durée.