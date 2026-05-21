Une sÃ©ance de travail tenue mercredi au siÃ¨ge du gouvernorat de Monastir,Â a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã lâ€™examen de plusieurs dossiers liÃ©s au programme spÃ©cifique de logement social.

Lors de la sÃ©ance, une sÃ©rie de dossiers a Ã©tÃ© examinÃ©e, alors que dâ€™autres demeurent en cours de suivi jusquâ€™Ã lâ€™achÃ¨vement des formalitÃ©s rÃ©glementaires et administratives nÃ©cessaires.

Le gouverneur de la rÃ©gion, AÃ¯ssa Moussa, a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer les procÃ©dures et de renforcer la coordination entre les diffÃ©rentes parties concernÃ©es afin de permettre aux bÃ©nÃ©ficiaires de profiter rapidement du programme de logement social.

Ce programme, inscrit dans le cadre des dispositifs sociaux nationaux, vise Ã amÃ©liorer les conditions de logement des familles ciblÃ©es Ã travers la rÃ©habilitation, lâ€™extension ou la reconstruction des habitations rudimentaires, contribuant ainsi Ã lâ€™amÃ©lioration de leur qualitÃ© de vie.