Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Eaux, Hamadi Habib a inspecté, jeudi, lors d’une visite au gouvernorat de Béja, la situation environnementale dans la région ainsi que l’état d’avancement de plusieurs projets et infrastructures hydrauliques.

Il s’est rendu, à cette occasion, au barrage de Sidi Salem où le taux de remplissage a atteint 59% après les quantités de pluie enregistrées cette année, avant de visiter la station de pompage des eaux usées traitées située dans le périmètre irrigué de Bougatfa à l’oued Béja et du réservoir relevant du périmètre public irrigué de Testour en vue de suivre le fonctionnement de ces installations hydrauliques et vérifier leur niveau de disponibilité et de préparation.

A cet effet, le responsable de la direction des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l’agriculture, Faycel Khemiri a indiqué à l’Agence TAP que la situation hydrique est très rassurante au barrage de Sidi Salem ainsi qu’aux barrages du nord, ce qui permettra de couvrir les besoins en eau pour l’ensemble des régions.

Il a ajouté que le barrage de Sidi Salem est entièrement prêt à fournir de l’eau potable à au moins 12 gouvernorats après les travaux de maintenance réalisés récemment.

Construit en 1981, le barrage de Sidi Salem fournit 340 millions de mètres cubes d’eau avec un taux de remplissage de 59 % sur une capacité de stockage totale de 580 millions de mètres cubes.