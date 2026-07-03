La Tunisie mise, dans le cadre du projet de plan de développement 2026-2030, sur la réalisation d’un bond qualitatif dans le secteur éducatif à travers une réforme globale visant à améliorer la qualité de l’éducation, à renforcer la justice éducative et à accélérer la transformation numérique, à travers la mise en place d’un ensemble d’indicateurs quantitatifs à atteindre d’ici 2030.

Ce plan, actuellement à l’examen au niveau des commissions à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) s’appuie sur des prévisions démographiques qui attestent de l’augmentation du nombre des élèves dans les collèges et les lycées secondaire, pour atteindre environ 1,189 million d’élèves à l’horizon 2030. “Ce qui nécessite davantage d’investissements dans l’infrastructure, les équipements et le personnel éducatif pour garantir la qualité de l’éducation et l’adaptation aux transformations économiques et numériques.

En matière de généralisation de l’éducation préscolaire, le plan vise à atteindre un taux de 100 pc d’enfants nouvellement inscrits en première année de l’enseignement de base ayant suivi une année préparatoire, contre un taux de 94,8 pc au cours de l’année scolaire 2024-2025, ce qui renforce les chances de réussite scolaire dès les premières années d’enseignement.

La réforme se base également, sur la modernisation des programmes éducatifs et l’inclusion des compétences de vie, de l’éducation à la citoyenneté, des valeurs, de la santé et de l’environnement, ainsi que sur la révision du temps scolaire pour améliorer le rendement éducatif et le bien-être psychologique des élèves.

La transformation numérique dans ce secteur occupe une place centrale dans le plan. L’état vise à atteindre une couverture de 100 pc des établissements scolaires à travers les réseaux informatiques internes, la généralisation des outils numériques dans toutes les écoles primaires d’ici l’année 2030, ainsi que la création d’un espace numérique pour les établissements éducatifs, l’adoption de cartes intelligentes et le développement des ressources éducatives numériques et d’enseignement à distance.

Concernant l’égalité des chances, le plan prévoit de renforcer l’intégration scolaire des élèves en situation de handicap à travers la création de classes et de centres spécialisés, l’élaboration de contenus pédagogiques adaptés, la mise en place d’une plateforme numérique pour faire le suivi des élèves intégrés et la généralisation des cours de soutien scolaire, et de cours gratuits à distance.

Le plan accorde également une grande importance à l’amélioration de l’environnement scolaire à travers l’entretien et l’extension des établissements scolaires, la création d’espaces culturels et sportifs, de jardins pédagogiques, l’approvisionnement en eau potable, l’intégration des énergies renouvelables, ainsi que le développement des services de transport scolaire afin de garantir aux élèves un accès sécurisé à leurs établissements.

Cette orientation intervient à la suite de l’amélioration de plusieurs indicateurs du secteur éducatif ces dernières années, notamment l’augmentation du taux des enfants bénéficiant d’une année préparatoire, qui est passé de 89 pc à 94,8 pc, la diminution des taux de redoublement et de décrochage scolaire, ainsi que la stabilité des taux de scolarisation dans les différentes catégories d’âge à plusieurs niveaux élevés.