Aston Villa a remporté la Ligue Europa en dominant SC Freiburg (3-0), mercredi en finale. Le club anglais a largement contrôlé la rencontre disputée à Istanbul et n’a laissé aucune ouverture à son adversaire.

Dès la première période, Aston Villa a fait la différence. Youri Tielemans a ouvert le score à la 40e minute, suivi par Emiliano Buendía dans le temps additionnel (45e+2). Les deux buts ont permis aux “Villans” de rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable.

Un succès scellé après la pause

Au retour des vestiaires, Aston Villa a confirmé sa domination. Morgan Rogers a inscrit le troisième but à la 57e minute, mettant fin aux espoirs de retour de Fribourg.

Le score final (3-0) reflète une finale globalement maîtrisée par le club de Birmingham, qui s’offre un nouveau titre européen.

Un nouveau sacre pour Unai Emery

Cette victoire marque également un nouveau succès pour l’entraîneur Unai Emery. Il remporte la compétition pour la cinquième fois de sa carrière, après ses précédents titres avec Séville et Villarreal.

Le technicien espagnol confirme ainsi son statut d’expert des compétitions européennes à élimination directe.