L’ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Veron Mosengo Omba, a été élu président de la Fédération congolaise de football (Fécofa). L’élection s’est tenue mercredi à Kinshasa lors d’une assemblée générale extraordinaire et élective.

Seul candidat en lice, il a obtenu 60 voix sur 65, selon l’annonce de l’instance fédérale sur ses réseaux sociaux. Son mandat est fixé à quatre ans.

Fin de la transition à la fédération congolaise

Cette élection met fin à une période de transition marquée par la gestion d’un comité de normalisation. La nouvelle présidence s’inscrit dans une volonté de restructuration du football congolais.

Le nouveau dirigeant hérite d’un chantier jugé important pour relancer les structures sportives nationales et stabiliser la gouvernance de la fédération.

Un programme centré sur la gouvernance et la formation

Veron Mosengo Omba a présenté un programme articulé autour de cinq axes principaux. Il met en avant la construction d’une fédération « respectée », une gouvernance transparente et responsable, ainsi qu’une direction technique nationale jugée performante.

Le plan inclut également l’organisation de compétitions régulières, crédibles et attractives, ainsi que l’investissement dans le football de base, la jeunesse et la formation.

Un budget annoncé de 25,6 millions de dollars

Le nouveau président de la Fécofa prévoit de mobiliser un budget de 25,6 millions de dollars. Ces fonds devraient provenir notamment du programme FIFA Forward et des dispositifs de la Confédération africaine de football.