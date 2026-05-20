Le Musée de Raqqada à Kairouan, accueillera dimanche prochain (24 mai), la deuxième édition du concours national des élèves ambassadeurs des musées et des monuments archéologiques, organisée par la Direction générale de l’enseignement préparatoire et secondaire au ministère de l’Éducation, en collaboration avec le commissariat régional de l’Éducation à Kairouan.

Quelque 52 élèves ambassadeurs des musées des différentes régions du pays participeront à cet évènement outre une centaine d’élèves qui prendront part aux ateliers culturels et une vingtaine participeront aux spectacles artistiques et aux présentations. Ils seront encadrés par 52 enseignants et de 30 inspecteurs, indique un communiqué publié ce lundi par le ministère de l’Éducation.

Inscrite dans le calendrier des activités culturelles nationales de l’année scolaire 2025-2026, cette manifestation vise à sensibiliser les élèves à l’importance du patrimoine national et à renforcer leur attachement aux musées et aux monuments archéologiques en tant qu’espaces éducatifs et culturels vivants.

Le concours du Prix national des élèves ambassadeurs des musées et des monuments archéologiques ambitionne également de soutenir la vie scolaire, de développer l’esprit d’initiative, la créativité et le travail collectif, tout en valorisant le patrimoine civilisationnel national et en encourageant l’ouverture ainsi que les échanges culturels entre les élèves des différentes régions, ajoute le communiqué.