Le ministère de la Santé a lancé ce mercredi la première Journée nationale de la santé maternelle, qui sera célébrée le 20 mai de chaque année, parallèlement au lancement d’une vaste campagne nationale de sensibilisation qui se déroulera du 20 au 31 mai prochain ayant pour slogan « Les consultations prénatales, une sécurité pour vous et votre bébé ».

Cette initiative, lancée par la Direction des soins de santé de base lors d’une rencontre nationale organisée aujourd’hui à la Cité des Sciences de Tunis, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Santé visant à rétablir la fréquentation des services de santé reproductive, et de sensibiliser les femmes à l’importance d’un suivi médical régulier pendant la grossesse, afin de garantir la protection de la santé de la mère et du bébé et de limiter les complications liées à la grossesse et à l’accouchement.

La coordinatrice du programme national de santé maternelle et néonatale au sein de la Direction des soins de santé de base (DSSB), Narjes Ben Ammar, a souligné dans une déclaration à l’Agence TAP que cette initiative repose sur une approche participative réunissant plus de 25 associations, organisations et structures nationales, dans le but d’assurer le succès de la campagne et d’élargir la campagne de sensibilisation pour toucher les différentes régions du pays.

Les indicateurs de santé, selon les résultats de l’enquête par grappes de 2023, indiquent une baisse du pourcentage de femmes ayant effectué quatre consultations prénatales ou plus, passant à 78,6 % en 2023 contre 84,1 % en 2018, tandis que la proportion de femmes n’ayant bénéficié d’aucun suivi de grossesse a augmenté pour atteindre 9,3 % en 2023, contre environ 4,5 % en 2018.

Ces mêmes statistiques révèlent une baisse du taux d’accouchements dans les structures de santé à 98 % en 2023, contre 99,5 % en 2018.

Ben Ammar a souligné que malgré ce léger recul des indicateurs de suivi de la santé maternelle en Tunisie, le pays reste l’un des leaders régionaux et internationaux dans ce domaine.

Elle a indiqué que le taux de mortalité maternelle en Tunisie s’élève actuellement à 36 décès pour 100 000 naissances vivantes, l’objectif étant de ramener ce taux à 20 décès, ce qui dépasse les objectifs de développement durable pour 2030, qui prévoient de réduire la mortalité maternelle à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes.

De son côté, le Dr Faisal Samaali, directeur de la DSSB, a souligné que le suivi médical régulier pendant la grossesse constitue une « valve de sécurité » pour garantir la sécurité de la mère et du fœtus, appelant les femmes enceintes à se rendre régulièrement aux consultations prénatales afin de surveiller la santé de la mère et la croissance du fœtus, et de détecter précocement toute complication susceptible de menacer la grossesse ou l’accouchement.

Il a ainsi passé en revue les principaux signes d’alerte nécessitant une consultation immédiate dans un établissement de santé, parmi lesquels des maux de tête intenses et persistants, une perturbation soudaine de la vision, un gonflement du visage ou des membres, des douleurs thoraciques ou un essoufflement, la fièvre, l’arrêt des mouvements fœtaux, la perte des eaux, les vomissements violents et persistants, ainsi que les douleurs liées à un accouchement prématuré avant la 37e semaine de grossesse.

Il a précisé que le ministère de la Santé recommande cinq consultations essentielles pendant la grossesse : la première dès la confirmation de la grossesse pour s’assurer de la bonne santé de la mère et du fœtus, puis une deuxième au quatrième mois pour suivre le développement du fœtus, une troisième au cinquième mois pour effectuer les analyses nécessaires, et une quatrième au septième mois pour surveiller les maladies susceptibles de s’aggraver pendant la grossesse, telles que le diabète et l’hypertension artérielle (HTA), la dernière consultation étant consacrée à la préparation à l’accouchement.