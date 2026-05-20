Le numéro deux mondial Carlos Alcaraz ne disputera pas Wimbledon Championships. L’Espagnol a annoncé mercredi son forfait en raison d’une blessure au poignet droit. Il avait déjà renoncé à French Open, prévu du 24 mai au 7 juin.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur de 22 ans explique que sa convalescence progresse, mais qu’il n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. Il renonce également aux tournois préparatoires sur gazon, dont le Queen’s.

Une blessure contractée à Barcelone

Selon les informations fournies, la blessure est survenue lors du premier tour de l’ATP 500 de Barcelone. Quelques semaines plus tard, Carlos Alcaraz avait déjà officialisé son forfait pour Roland-Garros. Il est double tenant du titre sur la terre battue parisienne.

Un coup d’arrêt sur la saison sur gazon

L’absence du joueur espagnol prive Wimbledon de l’un de ses principaux favoris. L’an dernier, il avait atteint la finale du tournoi londonien, où il s’était incliné face à Jannik Sinner.

Cette nouvelle absence marque un arrêt prolongé dans sa saison, alors que le circuit ATP entre dans sa période sur gazon.