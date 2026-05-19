Une journée de sensibilisation consacrée aux mécanismes de financement et à l’intégration de l’approche genre a été organisée, lundi, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Cet évènement intervient dans le cadre du programme du corridor économique, visant à renforcer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises, notamment au profit des jeunes et des femmes, et à soutenir les investissements à impact.

La directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, Nejia Gharbi, a indiqué à l’Agence TAP que cette activité est destinée aux gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kasserine, organisée dans le but de présenter les mécanismes de financement à travers le Fonds d’impact financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme du corridor économique.

Ce fonds est destiné au financement de projets ayant un impact environnemental et social crucial et soutenant le développement durable dans la région.

Elle a également souligné l’existence d’un financement complémentaire permettant la préparation des projets qui seront financés par le Fonds d’impact à travers le Programme des Nations Unies.

Elle a ajouté qu’une liste de projets prêts à être financés sera établie, précisant que les porteurs de projets bénéficieront d’un accompagnement englobant les études, l’encadrement, l’appui à la mise en œuvre ainsi que le soutien aux structures intervenant dans chaque projet.